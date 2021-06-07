Политолог Вадим Карасёв в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской заявил, что главная задача закона об олигархах - отделить их от медиа, чтобы они не влияли на новости.

“(Закон об олигархах, - ред.) - главная задача его, это, конечно же, отделить олигархов от медиа… Государство одно, а вот этих фрагментов телевизионных, вокруг которых группируется так называемая общественность: патриотическая, или какая-нибудь пророссийская в кавычках или без кавычек - это неправильно. Поэтому, я понимаю - это первый шаг для того, чтобы олигархов ограничить на политику”, - сказал Вадим Карасёв.

Он отметил, что нужно ограничить раскачивание мнений на телеканалах, когда одни медиа поддерживают одно, а другие выступают против этого. Для этого медиапространство нужно консолидировать.

“Сначала олигархов “отжать” от телевидения. Чтобы они на новости не влияли. В реестрик занесут олигархов. Начнут превентивные какие-то меры. Может этот реестр затем стать основанием для каких-то судебных действий по отношению к этим людям. Их не будут пускать на приватизацию. Какая-то антикоррупционная может быть к ним применена мера. Есть такие механизмы. Они в этом законе есть, прописаны”, - добавил Карасёв.

Как сообщала Politeka, Чебаненко объяснил, что одного закона об олигархах мало: “Все эти вопросы надо решать комплексно”.

Также Politeka сообщала, что Бужанский объяснил, что закрыв заводы, власть ударит не по олигархам, а по украинцам.