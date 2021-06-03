Одного закону про олігархів мало, аби розв’язати цю проблему. Боротьба з олігархами повинна включати в себе більше пунктів.
Детальніше про це розповів юрист і аналітик Українського інституту майбутнього Олександр Чебаненко у програмі «Романенко. Бесіди».
Аналітик зазначає, що олігархізація – це неминуча доля всіх країн, де є приватна власність, вона прагне встановити монополію. «У різних країнах світу олігархізація приймала різні варіанти, але майже усі їх проходили або проходять, це і «Daihatsu» в Японії і картелі у США», - розповідає він.
У цьому контексті Чебаненко вважає за потрібне окреслити точки, на яких тримаються олігархи – гроші, влада і ЗМІ або влада над думкою громадськості.
Тому, пояснює він, одного закону про олігархів мало, аби розв’язати цю проблему. На думку юриста, боротьба з олігархами повинна включати в себе три вищезазначені пункти. Чебаненко додає, що олігархізація держави потребує також змінити податкову і судову системи, політпартії та провести роботу з правоохоронними органами.
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«Усі ці питання треба вирішувати комплексно», - підкреслює він. Водночас аналітик називає закон про олігархів лише красивим фасадом.
Принагідно Чебаненко коментує і юридичний бік питання: олігархи як громадяни України мають певні права, а їх порушення буде звичайною деспотією. Він повідомляє, що проєкт закону передбачає внесення олігархів у певний реєстр із накладанням відповідних обмежень та зобов’язань. Передусім, каже юрист, йдеться про засоби масової інформації: реєстр позбавляє олігархів можливості впливати на ЗМІ. «Другий момент: олігарх, який потрапив до списку, начебто позбавляється права впливати на політичну ситуацію в країні», - зазначає аналітик.
Нагадуємо, Чебаненко заявив, що закон про олігархів може стати дискримінацією за майновим станом.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Толкачов сказав, що українці знаходяться в умовах олігархічного колективізму.