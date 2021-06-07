Будет ли закон об олигархах эффективным? В своем блоге политолог Руслан Бортник заявил, что этот законопроект только отвлекает общественность от действительно важных вопросов.

Бортник сообщает, что сегодня громко звучит лозунг борьбы президента с олигархами и Верховная Рада собирается рассмотреть неотложный законопроект об этой борьбе.

«Суть этого закона – если вы лично или связанные с вами люди влияете на политику, средства массовой информации, экономические монополии и ваши активы более 84 млн долларов, то вам по представлению СНБО могут запретить финансировать политические партии, принимать участие в приватизации, будет необходимо подавать декларации», - объясняет эксперт.

Кроме этого, добавляет он, те, кто подпадает под определение олигарха в этом законопроекте, вносятся в реестр и идут на суд СНБО.

«Честно, не знаю ни одного олигарха, который финансирует напрямую партии или принимает участие в приватизации», - отмечает Бортник. Он объясняет, что для этого существуют специально обученные люди и диверсифицированные офшоры.

В то же время политолог подчеркивает, что законопроект об олигархах никак не затрагивает борьбы с коррупцией, с нелегальным воздействием на государственных деятелей, а это, кстати, статья Уголовного кодекса. Зато, рассказывает он, в проекте закона есть определенное усовершенствование антимонопольного законодательства, а также говорится о борьбе с уклонением от уплаты налогов и с отмыванием денег. Тем не менее, Бортник заключает: новый закон об олигархах никак не повлияет на баланс власти и бизнеса и государственном аппарате.

«По итогу мы имеем дело с политическим памфлетом, нормы которого не устоят в судах, который не повлияет на борьбу с политической коррупцией, но вызовет внимания наивной публики и киваний со стороны западных партнеров», - констатирует политолог.

Бортник считает, что законопроект не столько решит проблемы государства, сколько просто отвлечет общественность от действительно важных вопросов.

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