Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів, чому Стерненку дали 1 рік умовно. За його словами, таким чином, влада вирішила політично «обнулити» Стерненка, при цьому, не спровокувавши протести і заворушення.
«На цьому тижні завершився розгляд першої частини про справу Стерненка. Одеський апеляційний суд скасував рішення, яке передбачало реальний термін відсидки для Стерненка. Замість цього, це рішення було замінено на 3 роки, ну 1 рік умовно. Рішення суду набагато технологічніше, ніж здається», - зазначив Бортник.
Як зазначає експерт, 1 рік умовно для Стерненка означає, що він на гачку у влади: будь-який мітинг, правопорушення – його посадять. На думку політолога, таке рішення викликане тим, що влада хоче політично «обнулити» Стерненко, при цьому не спровокувавши протести.
«Стерненко хоч і не посаджений, але визнаний судом злочинцем: викрадення людини, тортури і незаконне володіння зброєю – тепер це офіційний вирок суду. Це все його маргіналізує як політичну фігуру, позбавляє надії на підтримку від електорального центру», - підкреслив експерт.
За словами Бортника, такими діями влада показала, що Стерненко не лідер, а злочинець, цим самим вдаривши по його рейтингу і ймовірній електоральній підтримці. Як зазначає політолог, це рішення зроблено ціною авторитету влади і руйнуванням надії на справедливість і верховенство права у всіх сторін протистояння.
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«При такому підході, мені здається, що ні ганьби, ні поразки влади не уникнути», - сказав Бортник.
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