Философ, политолог Андрей Ермолаев в программе Руслана Бизяева «Культ личности» предупредил, что в Украине может начаться война элит.

«Начало войны элит может сопровождаться, конечно, и привычными для нас инвестициями в бурные социальные процессы – почва для этого есть. Здесь и перезревшие социальные вопросы, связанные с ЖКХ, падением доходов людей, неурядицами, связанными с стабильностью работы…», - говорит эксперт.

По его словам, за последние 10 лет Украина приобрела очень специфический опыт.

«Результатом которого во многом и стала новая автократия. Для того, чтобы стало возможным, чтобы Украиной управляли не правовыми способами, объявляя от имени бюрократа Данилова, что «эти хороши, эти плохи; это угроза, это не угроза», и общество это съедало… Необходимо было пройти цикл от уличных этих качелей «Украина без Кучмы»… Двух революционных петель, каждая из которых заканчивалась очень сомнительным политическим результатом и приятием этого результата», - сказал Ермолаев.

Он отметил, что часть украинского общества получила опыт участия в силовом давлении.

«Еще меньшая часть, но получила опыт и активного физического участия: стрельбы, использования оружия. А та часть, которая была в пассиве, получала этот опыт как опыт выживания. Люди научились вновь молчать, вновь терпеть… Многие освоили практику выскакивания из ситуации», - констатирует политолог.

Ермолаев добавил, что если 10-15 лет назад подавляющее большинство украинцев даже не допускали мысли покинуть страну, то сейчас это стало нормой.

«Грубо говоря, нормально использовать страну как территорию, где государство не важно, а важна только твоя личная судьба и личный интерес. И это социальный опыт, нормирующий нашу жизнь. А значит, преобладает что? Инстинкты выживания, личный интерес и волюнтаризм, который сильнее стал закона, сильнее разума и сильнее какой-то общей целесообразности», - утверждает философ.

Эксперт допускает, что Украину ждет нечто «хуже и сложнее», чем третий или четвертый Майдан.

«Хуже потому, что опирается вот этот негативный опыт переворотов, потрясений с плохим результатом и новыми навыками и привычками людей, которые сформированы. Людей так уже не обманешь, как в начале 2000-ных. И с освоением технологий, которые сами по себе являются таким боеприпасом взрывоопасным. Это манипуляции, связанные с нашей карнавализированной, театрализированной политикой», - резюмировал он.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев заявил, что власти постараются держать баланс и не допускать земельных монополий.

Также Politeka сообщала, что Карасев объяснил, что Украину не пригласили на саммит не из-за Зеленского.