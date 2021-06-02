Сьогодні можна бачити, як Петро Порошенко всіма силами намагається вберегти свій електорат і рейтинг – це і критика Зеленського, і візити до армії. У своєму інтерв’ю Politeka Online політолог Вадим Карасьов заявив, що Порошенко буквально «відбивається».

Гість програми вважає, що всі ці візити до армії з полуницею, критика чинного президента, розмови з депутатами та неявка на допити – це лише спроби Порошенка «відбитися» від Зеленського. Він зазначає, що кожну невдачу в такому разі записують на рахунок Зеленського.

«Нас не запросили на саміт НАТО, який буде в червні: “головний, хто винен – Зеленський”. Проблема не в цьому», - переконаний Карасьов. Він стверджує, що участь України у самітах протягом 2015-2016 років пояснюється розпалом воєнних дій. Тоді, як каже експерт, Україну запросили задля вироблення нової стратегії стримування агресії РФ.

Сьогодні же, зазначає він, ситуація змінилася, а тому на саміт Україну і не запросили. Карасьов пояснює, що потреби в цьому немає, оскільки про нові стратегії щодо РФ йтися не буде, натомість йде підготовка зустрічі Путіна з Байденом.

«Але головне, що зараз вже пішла ця історія: вчора на погоджувальній раді Верховної Ради Порошенко виступив полум'яно», - зазначає гість програми. Також Карасьов проаналізував останні дії влади і виявив, що Зеленський націлений на Порошенка. Водночас він називає Порошенка сильним гравцем на політичній арені, а тому зараз можна буде спостерігати, як він «відбивається».

Нагадуємо, Карасьов заявив, що США не віддають ЄС, а повертають свій вплив .