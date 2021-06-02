Сьогодні можна бачити, як Петро Порошенко всіма силами намагається вберегти свій електорат і рейтинг – це і критика Зеленського, і візити до армії. У своєму інтерв’ю Politeka Online політолог Вадим Карасьов заявив, що Порошенко буквально «відбивається».
Гість програми вважає, що всі ці візити до армії з полуницею, критика чинного президента, розмови з депутатами та неявка на допити – це лише спроби Порошенка «відбитися» від Зеленського. Він зазначає, що кожну невдачу в такому разі записують на рахунок Зеленського.
«Нас не запросили на саміт НАТО, який буде в червні: “головний, хто винен – Зеленський”. Проблема не в цьому», - переконаний Карасьов. Він стверджує, що участь України у самітах протягом 2015-2016 років пояснюється розпалом воєнних дій. Тоді, як каже експерт, Україну запросили задля вироблення нової стратегії стримування агресії РФ.
Сьогодні же, зазначає він, ситуація змінилася, а тому на саміт Україну і не запросили. Карасьов пояснює, що потреби в цьому немає, оскільки про нові стратегії щодо РФ йтися не буде, натомість йде підготовка зустрічі Путіна з Байденом.
«Але головне, що зараз вже пішла ця історія: вчора на погоджувальній раді Верховної Ради Порошенко виступив полум'яно», - зазначає гість програми. Також Карасьов проаналізував останні дії влади і виявив, що Зеленський націлений на Порошенка. Водночас він називає Порошенка сильним гравцем на політичній арені, а тому зараз можна буде спостерігати, як він «відбивається».
Аллу Пугачову зняли в обіймах довговолосого коханця, фото вже в Мережі: "Дві зірки"
Міла Нітіч "врізала" Лорак і Поляковій після їх заяв про Меладзе: "Як одна, так і інша, вибачте мене..."
Астаф'єва в майже невидимому бікіні блиснула фігурою після масажу: "Афродіта нашого часу"
19-річний переможець "Голосу країни" одружується, як виглядає наречена: "Не зарано?"
Бездиханних дітей дістали з моря: у Бердянську лікарі рятують малюків
Нагадуємо, Карасьов заявив, що США не віддають ЄС, а повертають свій вплив.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Карасьов пояснив, чому США не зможуть контролювати весь світ.