Украинский политолог и политик Вадим Карасев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, как отделить медиамагнатов от олигархов.

«Тут действительно будет очень трудно… «Значительное влияние на политику» – вот есть такая формулировка в законе. Первое – а что такое значительное? И чем оно отличается от незначительного? Во-вторых, что такое влияние? Что на самом деле стоит под этими словами?», - говорит эксперт.

По его словам, невозможно определить, значительно ли (или незначительно) на политику влияет новый собственник «Украинской правды» Томаш Фиала. Также политолог отметил, что Фиалу могут объявить олигархом, а могут и не объявить. В то же время он утверждает, что 83 млн долларов (сумма, которая необходима для того, чтобы человека объявили олигархом) у Фиалы точно есть.

«Ну в этом же как раз и цимес… Потому что это всегда возможность для субъективного определения, что такое значительное влияние, что такое незначительное. Если вы в законе определите четкие критерии значительного влияния, тогда вам труднее будет подвесить того или иного олигарха на крючок. А так… Неопределенность – это тоже политическая игра. Чем больше неопределенности – тем больше возможностей у того, кто сильнее, навязывать свою позицию, навязывать свою точку зрения», - сказал Карасев.

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