В Украине все привыкли к тому, что значительная часть экономической жизни происходит в тени, и налоги с неё в бюджет не поступают. Можно ли покончить с этой привычкой? Не стоит ли использовать в этом деле грузинский опыт?

Эти вопросы в программе Сергея Дойко «Личность» рассматривает глава Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе.

«Когда-то в Грузии была точно такая же ситуация, как сейчас в Украине. В 2000 году, когда я был заместителем министра обороны Грузии, её государственный бюджет составлял 500 миллионов долларов. Это примерно бюджет средней украинской компании, а тут – целая страна. И каждый раз в середине года его сокращали на 150 миллионов. То есть 90 процентов грузинской экономики в начале века находились в тени», - рассказывает гость программы.

Однако после того, как были приняты новые правила игры, по его словам, большая часть национальной экономики стала «белой». За счёт чего удалось это сделать?

«Была проведена финансовая амнистия. Гражданам сказали: да, до сих пор были ошибки, и допустили их не вы, а те политические силы, которые стояли у власти. Граждане не виноваты, они только следовали тем правилам, которые установило государство. Но теперь начинается новая жизнь и новые правила, одинаковые для всех. У меня есть друзья, которые каждый месяц платят в бюджет миллионы лари, и я их спрашиваю: не трудно ли? Может быть, где-то можно чуть-чуть уклониться? Но они платят – потому что в Грузии налоги платят все», - говорит Григол Катамадзе.

Ранее, как сообщает Politeka, по его инициативе была организована международная научно-практическая конференция.

Также Катамадзе призвал к реформе украинских правоохранительных органов.