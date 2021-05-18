17 травня 2021 року відбулася офлайн-онлайн Міжнародна науково-практична Конференція «Законодавче забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України» за ініціативи Президента Асоціації платників податків України Грігола Катамадзе спільно з Ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., академіком Анатолієм Гетьманом, Ректором Національної академії внутрішніх справ, д.ю.н., професором, генералом поліції другого рангу Володимиром Чернєєм та Президентом Українського союзу промисловців та підприємців, Головою Антикризової ради громадських організацій Анатолієм Кінахом.

Президент Асоціації платників податків України, Надзвичайний і Повноважний Посол, Віце-президент Європейської асоціації платників податків, кандидат юридичних наук Грігол Катамадзе привітав усіх учасників Конференції та зауважив, що сьогодні для Асоціації платників податків України і для нього особисто буде підведення підсумку шестирічної кропіткої роботи по створенню нового єдиного аналітичного з правоохоронної функцією органу Бюро економічної безпеки України, адже 12 травня цього року Уряд країни прийняв Постанову про створення цього органу, а значить починається новий, ще більш відповідальний період - період формування органу і наповнення його сучасним змістом.

Президент АППУ зауважив, що в світ є п'ять сучасних моделей поліцейської діяльності, а саме: традиційна поліцейська діяльність, соціально-орієнтована поліцейська діяльність, проблемно-орієнтована поліцейська діяльність, комп'ютерна статистична поліцейська діяльність та поліцейська діяльність керована розвідувальною аналітикою.

«Головним фактором для перших чотирьох моделей, який часто характеризує слабку сторону сучасних правоохоронних органів, це їх спрямованість на локальні регіони і загрози. Значні зміни глобального масштабу змінили злочинне середовище, разом з тим ці методології не наділені необхідними інструментами і характеристиками протидії ширшої загрози: транснаціональної організованої злочинності. І тільки ILP – модель є єдиним методом, який позиціонується в даному випадку, як ефективна протидія.

Кожна з цих моделей має різні стратегічні цілі, сильні і слабкі сторони та може доповнювати одна одну, коли вони використовуються одночасно. Наприклад, ILP – модель все частіше використовується для посилення соціально-орієнтованої поліцейської діяльності, забезпечуючи конкретні процеси, процедури комунікації і структури управління зі збору, аналізу та поширення даних та інформації. В рамках традиційної поліцейської діяльності ILP – модель застосовується тільки в системі протидії організованій злочинності. Однак, необхідно відмітити, що вона є найінтелектуальніше розвиненою моделлю, що вимагає відповідного рівня сприйняття і забезпечення усіма елементами правоохоронної системи.

Коли ми говоримо про суть розвідувальної аналітики, перший етап моделі передбачає можливість інтерпретації кримінального середовища на основі інформації з внутрішніх і зовнішніх джерел. При цьому інтерпретація і передбачає професійну інтелектуальну роботу аналітика. На наступному етапі отримана інформація про кримінальне середовище (явище) передається в формі аналітичних матеріалів, особам, які приймають рішення по впливу на дану кримінальну спільноту. Цей етап передбачає відповідне управлінське мислення осіб, які приймають рішення на основі знань про стратегію протидії злочинності, її скорочення або протидії, а також впливу на злочинне середовище.

Переконаний, нам необхідно зробити дуже важливий вибір - це впровадження нової моделі поліцейської діяльності. Насправді ж, ця модель для нас нова. А в країнах Європи, США вона випробувана вже тривалий час.

Поліцейська діяльність керована аналітикою (так звана ILP – Inteligence Led Polycing), є наріжним каменем сучасної правоохоронної практики, яка підкреслює проактивну і превентивну загальну методологію, і яка дає можливість правоохоронцям на один крок випереджати злочинців. ILP модель дає правоохоронцям визначати і позначати тенденції та закономірності, які пов'язують різні злочини, осіб і місцезнаходження, а це, в свою чергу, дає можливість набагато швидше і ефективніше реагувати, а у переважній більшості - запобігати злочинам» - зауважив у своєму виступі Грігол Катамадзе.

Президент АППУ відзначив, що впроваджувати нові методи завжди дуже складно, але створена робоча група в 2019 році за ініціативою Президента України Володимира Зеленського, до складу якої входять авторитетні вчені та практики кримінального права, процесуалісти з питань реформування кримінальної юстиції України, зможуть адаптувати законодавство до сучасного європейського.

Грігол Катамадзе наголосив, що не випадково ним була ініційована ця Конференція, щоб до впровадження нових методів боротьби з економічними злочинами допомогли вчені - процесуалісти з найавторитетніших вищих навчальних закладів: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Національної академії внутрішніх справ України, і що особливо ціно сьогодні - досвідом роботи поділяться наші партнери з різних країн світу, які вже на протязі багатьох років активно використовують елементи цієї моделі в своїй щоденній роботі.

«Хочу повернутися до питання про процес наразі формування Бюро Економічної Безпеки України. Колеги, зараз настав важливий момент, по-перше - створення незалежної, відповідальної і незаангажованої конкурсної комісії з відбору керівника Бюро. Цей процес вже розпочався, два члена комісії вже обрані від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та один член від Комітету з питань правоохоронної діяльності. Своє слово повинні сказати ще РНБО і КМУ.

На мою думку, не зовсім коректно та не по - європейські участь в конкурсі будь-якого учасника, який має хоч якесь відношення до формування конкурсної комісії або конкурсних умов. Ми повинні зробити все, щоб суспільство повірило в транспарентність проведення конкурсу і в бізнесу з перших же днів роботи нового органу було абсолютно нове ставлення і довіра до нього» - підкреслив Грігол Катамадзе.

Наостанок виступу Президент АППУ Грігол Катамадзе презентував дослідження, яке було проведено в кінці минулого року вперше за сучасну історію України - по Фіскальній безпеці країни, а також відзначив, що до кінця травня цього року буде видано двомовну версію (україно – англійська), яку буде направлено усім учасникам Конференції.