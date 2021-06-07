Эксперт украинского института будущего Илия Куса прокомментировал ситуацию с «Северным потоком-2» в программе эксперта по международной и внутренней политике Юрия Романенко «Романенко. Беседы». В частности, он отметил, что остановка «Северного потока-2» требует от США санкций против немецких компаний, которые являются конечными бенефициарами, но это негативно отразится на их отношениях.

По словам Кусы, скоро Германия будет иметь проблемы с газом, а потому «Северный поток-2» для нее - не политический проект, эта труба ей действительно нужна.

В то же время он комментирует немецко-украинские отношения. «Наша главная проблема в отношениях с Германией - это плохая аргументация, мы приводили аргументы в коммуникации с Берлином достаточно смешные и непонятные для той аудитории», - отмечает он.

Эксперт считает так: если Украина не хочет избавляться от трех миллионов ежегодно от транзита и хочет также зарабатывать на нем, то так и нужно было говорить. Вместо этого, говорит он, Украина в своей аргументации склонилась в морально-этическую сторону. А это, как объясняет Куса, на самом деле ловушка двойных стандартов и Украине будут указывать на ее же ошибки.

«Критиковать нужно европейцев не за сам факт участия в проекте «Северный поток-2», а за то, что они сотрудничают с Россией по проекту, который для них же является рисковым», - предлагает он. По мнению гостя программы, нужно обращать внимание на нерентабельность проекта, на экономические потери, на международные политические риски от сотрудничества с РФ.

Он также добавляет, что, кроме прагматических интересов, стоит вспомнить и недавние события: апрельскую эскалацию со стороны России, милитаризацию Балтийского моря, провокации в воздухе - все это касается и безопасности трубы «Северного потока-2», и вообще энергетического пространства. «Объяснить им, что они торгуют с партнером, с которым связанно много геополитических рисков, которые могут ударить по бизнесу», - говорит Куса.

Напоминаем, Куса сказал, что для США отношения с Германией всегда были ключевым интересом.

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