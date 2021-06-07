«Північний потік-2» став розмінною монетою для вирішення своїх питань. Таку тему підняв експерт українського інституту майбутнього Ілія Куса з експертом з міжнародної та внутрішньої політики Юрієм Романенко у програмі «Романенко бесіди» на Youtube.

«За ослабленням позиції по «Північному потоку-2» стоїть чіткий національний інтерес США мати хороші і взаємовигідні відносини з Німеччиною. Для США відносини з Німеччиною завжди були ключовим інтересом при будь-якому президенті. Німеччина для США основний союзник в Європі, який є європейським гігантом і його двигуном, від якого залежить розвиток і цілісність ЄС», - сказав він.

Куса повідомив, що Німеччина є для Америки ще й союзником по НАТО, плюс від Німеччини залежать позиції США в Європі на газовому ринку. Тому при будь-якому президенті США, вважає він, курс Америки був завжди спрямований на збереження нормальних відносин з Німеччиною.

«У неодноразових виступах Байдена звучало про те, що один зі стовпів його політики це ставка на союзників. Він хоче реанімувати трансатлантичний союз на скільки це можливо, посилити НАТО. Байдену потрібно створити чітку стабільну регіональну архітектуру безпеки в Європі і в Євразії в цілому, якщо вийде», - підкреслив він.

Куса вважає, що у Байдена зараз на фокусі Китай, тому Росія поки не в тему, і вона вже давно не розглядається як ворог номер один. Для того, щоб всі свої ресурси перенаправити на Китай, потрібно деякі проблемні моменти, впевнений він, що відволікають, заморозити або домовитися по ним.

«За великим рахунком Байден намагається знайти з Росією точки дотику хоча б на час», - резюмував він.

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