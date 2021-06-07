Председатель Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе в программе Сергея Дойко «Особистість» рассказал о штате Бюро экономической безопасности (БЭБ) и зарплатах сотрудников.

По его словам, в законе о Бюро экономической безопасности прописано, что штат БЭБ будет до 4 тысяч человек. Он подчеркнул, что на сегодняшний день правонарушениями в экономике в различных правоохранительных органах занимаются до 18 тысяч человек.

«А исходя из того, что это будет единственный орган, который будет заниматься экономическими правонарушениями, то 4 тысячи – не много. Но очень важно нанимать высококвалифицированных специалистов... Это и детективы, и аналитики. И более того, очень важно, что сразу после того, как будут набраны первые аналитики и детективы, надо их на краткосрочные курсы направить в западные страны, где уже много лет существуют такие учебные заведения, которые готовят специалистов в соответствующие органы в этих странах», - сказал Катамадзе.

Он добавил, что заработная плата сотрудников БЭБ тоже прописана в законе.

«Я убежден в том, что это будет такая хорошая зарплата... Я думаю, что это будет более 50 тыс. грн. Но вы понимаете, что 50 или 100, или 200 тыс. грн почти ничего не значат, когда расследуют дела на сотни миллионов долларов... Тут дело ведь не только в том, какая заработная плата. Там и социальная защита, там много других вещей, которые есть в законе. Я думаю, что это будет давать возможность людям работать честно», - заявил председатель Ассоциации налогоплательщиков.

Ранее Politeka сообщала, что Катамадзе обосновал необходимость реформировать украинские правоохранительные органы и создать БЭБ.

Также Politeka сообщала, что по инициативе президента Ассоциации налогоплательщиков Украины Григола Катамадзе состоялась Международная научно-практическая конференция.