В программе Сергея Дойко «Особистість» председатель Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе выразил свое мнение относительно украинских олигархов и объявленной им войны.

«Мне повезло, я бы сказал так, что за свою жизнь в Украине я почти знаю всех... Личностей, которые имеют большие возможности», - говорит Катамадзе. Он конкретизирует, что речь идет о возможностях разного плана - как финансовых, так и политических. В то же время председатель Ассоциации налогоплательщиков признается, что ему никогда не приходило в голову назвать одну из этих влиятельных личностей олигархом. И вообще Катамадзе отмечает, что не любит это слово.

Также гость программы комментирует ситуацию с шумом вокруг заявлений Зеленского. Лично он советует дождаться законопроекта, ведь уже официально объявлено, что он будет. В то же время Катамадзе подчеркивает, что речь идет не о разговорах в медиа, а о совсем другом уровне. «И после этого можно говорить о законопроекте, и что делать с этим явлением. Если, скажем так, вам нравится название «олигарх», если олигарх влияет на политическую жизнь страны – что с этим делать?» - рассуждает он.

Также глава Ассоциации налогоплательщиков советует обратиться к опыту других стран в борьбе с олигархами. Он утверждает, что многие страны уже сталкивались с этой проблемой и успешно ее решили.

«Если мы с вами все решили окончательно, что мы строим современное правовое демократическое государство, тогда мы должны двигаться таким путем – только правовым, только демократическим», - убежден Катамадзе.

Следовательно, его позиция заключается в том, чтобы прежде всего дождаться текста законопроекта, а говорить уже после его официальной публикации. Попутно Катамадзе отмечает, что по специальности - юрист. «В Киевской школе юридической учили, что надо только смотреть на документы», - вспоминает он. Поэтому, объясняет гость программы, нужно подождать текст, а потом уже начинать комментировать, критиковать и предлагать внести какие-то изменения.

Напоминаем, Катамадзе рассказал, сколько будут получать сотрудники БЭБ.

Ранее Politeka сообщала о том, что Катамадзе прокомментировал ситуацию с теневой экономикой.