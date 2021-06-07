Голова Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе у програмі Сергія Дойка «Особистість» розповів про штат Бюро економічної безпеки (БЕБ) і зарплати співробітників.

За його словами, в законі про Бюро економічної безпеки прописано, що штат БЕБ буде до 4 тисяч осіб. Він підкреслив, що на сьогоднішній день правопорушеннями в економіці в різних правоохоронних органах займаються аж 18 тисяч людей.

«А виходячи з того, що це буде єдиний орган, який буде займатися економічними правопорушеннями, то 4 тисячі – не багато. Але дуже важливо наймати висококваліфікованих спеціалістів… Це і детективи, і аналітики. І більше того, дуже важливо, що одразу після того, коли будуть набрані перші аналітики і детективи, треба їх на короткострокові курси направити до західних країн, де вже багато років існують такі навчальні заклади, які готують спеціалістів до відповідних органів у цих країнах», - сказав Катамадзе.

Він додав, що заробітна плата співробітників БЕБ теж прописана в законі.

«Я переконаний в тому, що це буде така гарна зарплата… Я думаю, що це буде більше 50 тис. грн. Але ви розумієте, що 50 або 100, або 200 тис. грн майже нічого не означає, коли розслідують справи на сотні мільйонів доларів… Тут справа ж не тільки в тому, яка заробітна плата. Там і соціальний захист, там багато інших речей, які є в законі. Я думаю, що це буде давати можливості людям працювати чесно», - заявив голова Асоціації платників податків.

Раніше Politeka повідомляла, що Катамадзе обґрунтував необхідність реформувати українські правоохоронні органи та створити БЕБ.

Також Politeka повідомляла, що за ініціативою Президента Асоціації платників податків України Грігола Катамадзе відбулася Міжнародна науково-практична Конференція.