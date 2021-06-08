Группа из 25 депутатов призвала Кабинет Министров отказаться от намерения ввести дополнительный акцизный налог на электроэнергию из возобновляемы источников

Об этом говорится в обращении межфракционного объединения «Чистая энергия – здоровая среда» к премьеру Денису Шмыгалю и главе налогового комитета Даниилу Гетманцеву.

«Внедрение нового акциза является фактическим изменением законодательства, которое ухудшает экономическое состояние производителей «зеленой» энергии. Более того, эта инициатива не возымеет никакого финансового эффекта. Наоборот государство неизбежно потеряет намного больше средств на выплаты по решениям международных арбитражей», - говорится обращении группы депутатов.

Они предупредили правительство, что введение нового дополнительного налога в виде акциза для «зеленой» энергии противоречит украинского законодательству.

«Внедрение нового акциза является фактическим уменьшением размера зеленого тарифа на дополнительные 3,2%, что противоречит Меморандуму с инвесторами», - отмечают депутаты.

Депутаты требуют, чтобы при подготовке проекта закона в комитете по вопросам налоговой и таможенной политики из него были изъяты противоречивые нормы о новом налогообложении сектора возобновляемых источников энергии.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.