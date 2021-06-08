Политолог Юрий Романенко в своем блоге «Романенко. Важное» прокомментировал интервью украинского президента американскому изданию Axios и заявил, что то, что «Северный поток-2» будет достроен, было очевидно.

Темы, которые бурно обсуждаются в последние дни в СМИ, важные, считает политолог, и они касаются обиды Зеленского на Байдена. Он напомнил, что украинский президент дал интервью американскому изданию Axios, где прозвучало очень интересное заявление по поводу встречи с Байденом, вступления Украины в НАТО и «Северного потока-2».

«Зеленский искренне верит, что Байден должен «кинуть» Путина, Путин об этом не догадается и не сделает соответственных превентивных шагов для того, чтобы его не «кинули». И самое главное, зададимся вопросом, зачем США кидать Путина по поводу «Северного потока-2», договариваясь по поводу других серьезных вещей, которые они будут обсуждать во время встречи? Байден, Госдеп, Блинкен - все уже сказали, что непрепятствование открытию «Северного потока-2» соответствует национальным интересам США», - говорит Романенко.

Он отметил, что наш президент сам рассказывает, что по сути Украину поставили ни во что, так как у него были определенные надежды. Романенко говорит, что исходя из слов Зеленского, он по своей наивности ожидал какие-то перспективы, что «Северный поток-2» не достроят, а когда появились заявления, что его достроили, он узнал об этом из СМИ.

«И теперь он надеется, что Байден, заявив об этой позиции, «кинет» Путина. Все, кто понимает логику процессов, говорили о том, что «Северный поток-2» достроят и что это неизбежно, исходя из тех огромных экономических задач, которые ставят перед собой ЕС и прежде всего Германия в своей недалекой перспективе», - заявил Романенко.

Как сообщала Politeka, Куса объяснил, как Украине проводить переговоры с Германией по поводу «Северного потока-2».

Напомним, Харебин рассказал, почему допустили строительство “Северного потока – 2”.