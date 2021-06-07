Експерт українського інституту майбутнього Ілія Куса прокоментував ситуацію із «Північним потоком-2» у програмі експерта з міжнародної та внутрішньої політики Юрія Романенка «Романенко. Бесіди». Зокрема, він зазначив, що зупинка «Північного потоку-2» вимагає від США санкцій проти німецьких компаній, які є кінцевими бенефіціарами, але це негативно відобразиться на їхніх відносинах.

За словами Куси, скоро Німеччина матиме проблеми з газом, а відтак «Північний потік-2» для неї – не політичний проєкт, ця труба їй справді потрібна.

Водночас він коментує німецько-українські відносини. «Наша головна проблема у відносинах з Німеччиною - це погана аргументація, ми наводили аргументи в комунікації з Берліном досить смішні і незрозумілі для тієї аудиторії», - зазначає він.

Експерт вважає так: якщо Україна не хоче позбуватися трьох мільйонів щороку від транзиту і хоче також заробляти на ньому, то так і потрібно було казати. Натомість, каже він, Україна у своїй аргументації схилилася в морально-етичний бік. А це, як пояснює Куса, насправді пастка подвійних стандартів і Україні будуть вказувати на її же помилки.

«Критикувати потрібно європейців не за сам факт участі в проєкті «Північний потік-2», а за те, що вони співпрацюють з Росією за проєктом, який для них же є ризиковим», - пропонує він. На думку гостя програми, потрібно звертати увагу на нерентабельність проєкту, на економічні втрати, на міжнародні політичні ризики від співробітництва з РФ.

Він також додає, що, окрім прагматичних інтересів, варто згадати й нещодавні події: квітневу ескалацію з боку Росії, мілітаризацію Балтійського моря, провокації в повітрі – все це стосується і безпеки труби «Північного потоку-2», і взагалі енергетичного простору. «Пояснити їм, що вони торгують з партнером, з яким пов'язано багато геополітичних ризиків, які можуть вдарити по бізнесу», - каже Куса.

Нагадуємо, Куса сказав, що для США відносини з Німеччиною завжди були ключовим інтересом.

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