В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» политолог, директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость Бондаренко сравнивает двух Президентов: Виктора Януковича и Владимира Зеленского. Прежде всего, сравнение идет с точки зрения взаимоотношений с олигархами.

«На момент прихода Януковича к власти сформировался некий олигархический консенсус, где Янукович должен был быть модератором интересов: что будет соблюден статус-кво, каждый будет владеть, чем владеет, и не вторгаться на чужие территории. Но при этом именно Янукович начал нарушать этот консенсус, когда стал вводить новых игроков, начал размывать контрольный пакет акций», - рассказывает Бондаренко.

Политолог пояснил: «Нарушив первичные правила игры, он начал наступать на интересы тех, кто помог ему прийти к власти. Поэтому, когда возник Майдан, ни у кого не было большого желания защищать Януковича».

Ведущий поинтересовался, нет ли сегодня у Президента Владимира Зеленского повторения тех самых симптомов Януковича? По его словам, поводом для таких умозаключений стала недавняя пресс-конференция Зеленского.

«В том-то и дело, что на самом деле нет, - отвечает Кость Бондаренко. – У Зеленского не было обязательств перед украинскими олигархами. У Зеленского не было обязательств перед теми, кого мы изначально считали кукловодами. Оказалось, что Зеленский – это серьезный игрок», - делает вывод Кость Бондаренко.

Напомним, Президенту намекают, кому «отдать» Харьковщину на выборах — эксперт.

Также Politeka сообщала, что Янукович совершил ошибку, когда начал атаку на всех, - Романенко.