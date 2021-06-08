Идите к нам в центры поддержки предпринимателей, для вас есть много классных предложений, приглашает заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан в программе «Субъективно с Яникой Мерило»

«Можно бесплатно посещать образовательные события, мастер-классы, конференции. Можно бесплатно тестировать свой продукт: как реагирует на него аудитория, хороший ли функционал или брендинг, все ли ОК со стоимостью. Такая виртуальная фокус-группа. В общем, каждый может получить бесплатную консультацию по 60 направлениям: и экспорт, и маркетинг, и путешествия, и даже психологическая поддержка», - объясняет Ионан.

В центрах помогают с поиском инвесторов.

«У стартапов есть много проблем: бизнес-план, финансовая модель, маркетинговая стратегия, даже проблемы с питчингом. Этому всему можно бесплатно научиться. Можно это сделать онлайн, но если хочешь получить честный фидбэк от живого эксперта, почувствовать эту энергию, пообщаться, - это можно делать уже в центре. И это бесплатно», - объясняет Ионан.

В каждом центре есть штатные консультанты по топовым направлениям: финансы и налогообложение, маркетинг, продажи и юридическая поддержка. Остальные консультанты работают pro bono (ради общественного блага).

«Таким образом мы собираем классный пул хороших экспертов, которые делают большую социальную миссию, и предпринимателей, которым нужна помощь», - резюмирует Валерия Ионан.

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