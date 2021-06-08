Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал о перспективе Украины по добыче газа. По его словам, у Украины много газа, но надо лишь нормальное руководство, которое возьмет на себя этот процесс

«Зеленский скромно умалчивает, что ему понадобилось фактически 2 года президентства, чтобы оценить по заслугам эффективность деятельности экс-руководства Нафтогаза по заявленному в 2016 году увеличению на 30% добычи украинского газа. У нас остается чуть больше 3 лет до завершения контракта Нефтегаза с Газпромом на прокачку российского газа, после чего наша газотранспортная система превратится в груду металлолома», - отметил Яли.

Политолог отметил, что премьер-министр Шмыгаль подписал еще на год Наблюдательный совет Нефтегаза во главе с Клэр Споттисвуд.

«Учитывая эффективность их работы за прошедшие несколько лет по контролю Коболева и компании, у меня появляются опасения, что минимум еще один год мы опять профукаем и не увеличим добычу собственного газа», - подчеркнул Яли.

По словам эксперта, у Украины газа много, но только его никто не добывает. По мнению политолога, будь у нас нормальное руководство, то объем добычи был бы очень большим. В подтверждение этому эксперт привел пример частных компаний по добыче газа.

Напомним, для Politeka Яли рассказал, что будет значить для Украины достройка Северного потока-2.

Ранее Politeka публиковала заявление Яли, что анонсирован законопроект о повышении налогов на недра.