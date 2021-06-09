Сбудется ли мечта о миллиарде зеленых деревьев или об экологическом турборежиме от власти

Об этом пишет лидер партии "Родная страна" Николай Томенко, передает Znaj. Приводим слова автора без изменений.

Так что несколько слов о крайнем, из числа бесчисленных, проектов страны мечты от команды Зеленского.

«Лесоводы-пиарщики от власти убеждают, что увеличить площадь лесов за 10 лет на миллион гектаров и посадить миллиард деревьев за 3 года - это как в турборежиме принять несколько Законов, не читая их. «Лесоводы-фейсбук-эксперты, в свою очередь, просчитали до миллиметра и секунды невозможность этой симпатичной экологической мечты и убеждают, что проще это сделать на Луне или на Марсе, чем в Украине. А что по этому поводу думают настоящие профессионалы в лесном деле. Предварительно напомню, что борьба за влияние на Агенство лесных ресурсов со времен Януковича, а впоследствии деятельность временных руководителей за Порошенко и постоянное изменение статуса и руководителей за Зеленского привели к оттоку профессиональных кадров из лесхозов и практической остановке системной работы по защите и воссозданию лесного фонда, в частности на юге Украины. Для понимания: в бюджете-2021 на всю деятельность лесоводов в сфере охраны, защиты лесного фонда и ведения охотничьего и лесного хозяйства предусмотрено аж 279 миллионов гривен на всю страну. Итак, первая задача-восстановление государственных и коммунальных программ защиты и воссоздания лесного фонда; Вторая задача - законодательная возможность заниматься лесоводством на частной или арендованной земле. Для примера, в большинстве европейских стран молодые зеленые насаждения не облагаются налогом ( во Франции до 30 лет, в Польше - до 40). И самое главное, чтобы мечты о могучие и необозримые украинские леса стали реальностью нужно, чтобы экологической делом в Украине не занимались временные эко-работники, не бизнесмены с продажи металла, не помощники депутатов-сепаратистов из партии регионов, не выпускники милицейских академии, не семьи освоювачів бюджетных средств в сфере экологии... а настоящие специалисты в деле биоресурсов и природопользования, истинные защитники окружающей среды и свои патриоты родной страны - Украины! А для начала стоит обязать фирмы, которые во время строительства дорог вырубили лесополосы, высадить новые! П. с. и два интересных примера для сравнения экологического патриотизма и властного заробитчанства. Коллектив НУБИП совместно со своими структурными подразделениями и Боярским лесо-опытным хозяйством за последние годы высадили около миллиона зеленых насаждений за свои и меценатские средства! Черкасская ОГА по инициативе Министерства развития и строительства (Л. Парцхаладзе) построили смотровую площадку и высадили несколько десятков деревьев возле Черкасс за...9 миллионов бюджетных средств. Сейчас, как и предполагалось, возле этого памятника коррупции засохли почти все бюджетные деревья! П. С. П. С. благодарность специалистам НУБиП за консультацию.