В ситуации с газопроводом «Северный поток-2» Европа показала свой прагматизм. Такую тему обсудил юрист, аналитик Андрей Вигиринский в программе блогера Мирославы Бобровской «А как на самом деле» на Youtube

«Риторику с «Северным потоком-2» можно по-другому обыграть, потому что Германия отказывается от атомной и угольной энергетики, а газовые выбросы от генерации гораздо меньшие, поэтому мы планету спасаем вместе с Россией, ведь можно так эту ситуацию обыграть», - сказал он.

Вигиринский сообщил, что когда президентом Америки выбрали Байдена все возрадовались, потому что он демократ, который точно знает Украину и поможет. А получается, считает он, что в вопросе касающегося транзита это будет контрпродуктивно по отношению к Германии, и всем прекрасно понятно, что каждый преследует свои прагматичные интересы.

«Риторика у украинской власти, исходя из ситуации, начала меняться. Арестович сказал, почему мы все время Европу расцениваем как учителей, а мы как ученики должны беспрекословно выполнять все? Ведь мы всегда воспринимали правила и директивы Европы как единые верные, их требования в отношении энергетического рынка, управления государственными компаниями», - подчеркнул он.

Вигиринский считает, что любая риторика власти имеет два вектора - одна направлена на внутренних слушателей, то есть избирателей, которые хотят слышать слова сильного управленца. А вторая, по его словам, – на внешних, чтобы все могли понимать отношение к складывающейся ситуации, но при этом им надо понимать, что мы не можем соревноваться с такими государствами как Китай или США.

«Поэтому делать резкие заявления в сторону более сильных партнеров не совсем правильный шаг», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Карасева, что нужно отдать должное нынешней власти: она верно чувствует импульсы, которые идут от общества.

Также ранее Лазарев высказывался о законе о деолигархизации.