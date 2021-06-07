Імовірно, новий закон вижене олігархів з політики на десять років. Багато це чи мало? Свою думку з цього приводу у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» висловлює політолог і політик Вадим Карасьов.

«Я думаю, що ця цифра ні до чого конкретного не прив'язана. У всякому разі, закон буде діяти, поки Зеленський залишиться при владі, а він напевно піде на другий термін. Справа навіть не в високому рейтингу Зеленського, а в тому, що у нього немає конкурента. Влада вгадала в суспільстві запит на боротьбу з олігархами. Імпульс прийнятий і навіть посилений. Потрібно віддати належне нинішній владі: вона вірно відчуває імпульси, які йдуть від суспільства. Втім, ніякий президент за два або три роки до виборів не скаже, чи піде він на другий термін. Сказати «ні» означає стати кульгавою качкою, сказати «так» - фактично почати виборчу кампанію», - вважає політолог.

На його думку, для цього важливо вибрати правильний час, щоб не нашкодити ні собі, ні країні. Інша справа партії - їм можна починати підготовку до виборів заздалегідь.

«Зараз залишається вільною східна «поляна» - після того, як навколо ОПЗЖ збудували санітарний кордон. А Зеленський зараз трохи йде вправо, стає правим центристом, але і там у нього конкурентів немає або майже немає. Якщо Порошенко буде абсолютно витіснений, то ця «поляна» цілком дістанеться Зеленському», - вважає Вадим Карасьов.

Раніше, як повідомляє Politeka, він зазначив, що головне завдання закону про олігархів полягає в тому, щоб позбавити їх медіаресурсів.

Також Карасьов пояснив, чому Україну не запросили на саміт НАТО.