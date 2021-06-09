Украинские банки остановили финансирование проектов возобновляемой энергетики до урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, а именно решения проблемы задолженности перед «зеленой» генерацией и возможного установления акциза на электрическую энергию, произведенную из возобновляемых источников

Об этом 9 июня сообщил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

«Мы обратились в четырех банков – Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приват, и все нам ответили, что они останавливают финансирование, пока не будет урегулирована ситуация на рынке электрической энергии», - сказал Конеченков во время пресс-конференции «Меморандум, который не собирались выполнять».

Также председатель УВЭА отметил, что профильные ассоциации ВИЭ уже обращались в международные финансовые учреждения относительно рисков прекращения финансирования.

Как отметил Конеченков, каждая международная организация сегодня наблюдает за ситуацией с «зеленой» энергетикой в Украине.

«На сегодня остановлено любое кредитование проектов, очень трудно добываться проектам, которые уже начались, именно благодаря невыполнению меморандума правительством», - подытожил Конеченков.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.