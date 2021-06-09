Как президент Украины относится к строительству Северного потока-2? В своей программе «Контрольный удар» политолог Максим Яли заявил, что Зеленский наконец сумел оценить ситуацию.

«Лучше поздно, чем никогда», - говорит ведущий о Зеленском. Он отмечает, что президент наконец понял, как Западный мир относится к аннексии крымского полуострова и к Северному потоку-2, а также то, почему началась война на востоке Украины.

Попутно Яли комментирует заявление Зеленского о сходстве Северного потока-2 и аннексии АР Крым, ведь и война, и события на полуострове - все это средства для торгов. Также Зеленский отметил, что крымский вопрос постепенно отходит на задний план. В этом контексте Яли вспоминает «Минские соглашения», по его мнению, чистую капитуляции, в которых ни слова не говорилось о крымском полуострове.

«Зеленский также провел правильные параллели между паспортизацией в Крыму и ОРДЛО, которая сейчас идет полным ходом», - утверждает политолог. В частности, он говорит о том, что президент увидел здесь один проработанный сценарий и важные рычаги торов.

Также Яли обращает внимание на то, что крымчане и так имели два паспорта, затем состоялась аннексия, после чего начались события на Донбассе, из-за которых Крым должен был забыться. Сейчас же, напоминает он, паспортизация полным ходом идет на Донбассе.

«(Цитирует Зеленского, - ред). Реально у на руках флэш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа, если они достроят Северный поток-2 – это угроза энергетической безопасности Украины и Европы, а Россия точно нас отключит», - рассказывает эксперт.

Напоминаем, Яли рассказал о перспективе Украины по добыче газа.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли объяснил, чем для Украины обернется достройка Северного потока-2.