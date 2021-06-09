Как правильно проводить деолигархизацию? В своем блоге экономист Юрий Атаманюк сказал, что в этом вопросе следует установить справедливую уплату, а об агрессивных лозунгах - забыть.

Эксперт отмечает, что нигде в мире нет никаких законов об олигархах, зато антимонопольное и уголовное законодательство - есть.

«Сейчас много говорят об амнистии. Вот я говорю, что амнистия должна проходить для богатых людей, которые имеют в своих активах бывшие государственные предприятия», - отмечает он. Атаманюк объясняет, что преимущественно госпредприятия приватизированы незаконно и это противоречит национальным интересам. Экономист считает, что для тех олигархов, кому принадлежат госпредприятия и монополии, нужно установить такую ​​ставку амнистии, чтобы она отвечала подоходному налогу в 18%. Он также добавляет, что во времена войны нужен налоговый сбор на 1,5%.

По мнению Атаманюка, деолигархизация должна быть открытым процессом. «Любой олигарх должен радоваться, что ему государство даёт возможность уплатить пятую часть, а Налоговая служба должна проверить», - утверждает он.

Попутно эксперт рассказывает о возникновении налоговой полиции в Нидерландах. Он отмечает, что в свое время власти собрали налог со всех тех, кто сотрудничал с Германией во Второй мировой войне. На этот налог, объясняет он, удалось восстановить Амстердам и Роттердам, которые уничтожили бомбардировки. «Это прообраз налоговой полиции, которая изучала, сколько ты заработал и сколько должен уплатить», - говорит Атаманюк.

Он предлагает Украине воспользоваться этим опытом: Государственная налоговая служба должна оценить стоимость активов, принадлежащих олигархам, и установить им справедливые налоги. Экономист объясняет, что уплаченная пятая часть каждого олигарха покрыла бы расходы Украины и не пришлось бы столько времени ждать транш МВФ. По его мнению, при условии существования грамотной полиции удалось бы получить с олигархов и целых 10 млдр.

«Да, они бы прошли очистку, для всего мира стали бы респектабельными людьми. То есть надо дать что-то взамен, а не через призму того, что давайте мы их посадим – это путь в никуда», - заключает Атаманюк.

Напоминаем, Атаманюк сказал, что некоторые бывшие президенты Украины заслуживают следствия.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк предложил альтернативу закона о деолигархизации.