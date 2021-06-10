Украинцы должны прежде всего заботиться о себе, им не хватает разумного эгоизма. Так сказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем».

«Две тенденции сейчас борются в мире: коллективистическое и индивидуалистическое мышление», - утверждает эксперт. Балашов отмечает, что ему импонирует вторая тенденция, а сам он придерживается либертарианства, целью которого является обогащение человека и государства. Он объясняет, что обеспеченный человек формирует и общество вокруг себя, он имеет капитал, может создавать рабочие места и обеспечивать других.

По мнению Балашова, разумный эгоизм никому не помешает, ведь человек достигает больших высот, заботясь только о себе, о своем развитии и успехе. В то же время депутат подчеркивает, что достижения одного человека помогут и другим.

«А есть другая точка зрения, которая привита, но не совсем нам, потому что украинцы больше индивидуалисты. Для украинца "наш дом" - не существует, "наш дом" - существует для россиян, это российская калька: "наше", "коллективное"», - объясняет он. Как говорит Балашов, в украинцев более индивидуалистические посылы, например, «моя хата с краю».

Эксперт делает вывод, что коллективизм - это не про украинцев, все лишние заботы им привили. Он считает, что прежде всего каждый должен заботиться о своем заработке и только о нем.

Также Балашов подчеркивает, что часто люди забывают о собственной выгоде. В пример он вспоминает, как народ ненавидел бывших президентов Украины - Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко - и сейчас начинает ненавидеть Зеленского. На все призывы о том, что нужно их выгонять, предприниматель отвечает простым вопросом: а что конкретно вам с этого будет? «Используют низменные потребности кого-то гнать вместо того, чтобы как цивилизованный человек привить себе привычку думать о себе», - возмущается он.

Итак, депутат делает вывод, что разумный эгоизм даже полезен, ведь благодаря ему человек движется вверх и переходит в класс элиты. В то же время украинская элита, подчеркивает он, беспокоится не о капитализации государства, а об обогащении и жизни за рубежом.

Напоминаем, Балашов рассказал, что дальше будет с олигархами.

Ранее Politeka сообщала о том, что Балашов назвал Киев зеленым городом и призвал киевлян способствовать этому.