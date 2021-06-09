Український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» розповів, що далі буде з олігархами. За його словами, олігархи програли.

«Ці олігархічні канали виють: «несправедливо, неправильно!» – це значить щось вони (влада, - ред.) роблять для них «хороше» (сарказм, - ред.). Значить, смерть олігархату близька, раз завили собаки. Олігархи, насправді, пр****ли країну корпораціям: ви не змогли зібратися, скасувати податки для себе, для людей щось зробити корисне і про****ли країну – тепер корпорації заходять і вас виганяють», - зазначив Балашов.

За словами експерта, великим корпораціям немає вигоди співпрацювати з олігархами, тому олігархічні монополії почали витіснятися. Як зазначає Балашов, олігархи переживуть кілька періодів через закон про деолігархізацію: відторгнення, гнів (через ЗМІ), торг, депресія і прийняття.

«Вони не знатимуть, що робити. Вони зрозуміють, що у них все скінчено. Немає входу в міністерство, суддівський корпус і уряд. За ними стежить міжнародне співтовариство, тому що «на хвіст цього кота повісили консервну банку «олігарх» і він з нею бігає». І далі прийняття – «заспокойся, у тебе залишилося 100 мільйонів, все, живи з цим, «страждай на 100 мільйонів»», - розповів Балашов.

Експерт зазначив, що олігархам доведеться ще й жити в своїй країні, тому що клеймо «олігарх» їм не дасть закріпитися в інших країнах.

Нагадаємо, Politeka публікувала думку Балашова, що якщо умови будуть створені – сюди хлинуть гроші. Зазвичай про це говорять всі політики, але не говорять як.

Раніше Politeka поширювала думку Балашова, що щоб не бути приреченим на бідну старість, треба ще в працездатному віці сформувати капітал.