В 2021 году в 11 областях Украины уменьшилось количество аварий на электросетях, в сравнении с 2020 годом – в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Тернопольской, Харьковской, Черновицкой, Черновицкой, Черниговской и Ивано-Франковской области. Наиболее ощутимо аварий стало меньше на Киевщине, Днепропетровщине и в Запорожской области. Об этом стало известно из отчета Госэнергонадзора.

Держенергонагд представил статистику аварийности на электросетях всех операторов систем распределения в Украине. Согласно отчету, наилучшую динамику уменьшения аварий на электросетях показывают ДТЭК Донецкие электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети и Запорожьеоблэнерго.

Так, в Донецкой области количество аварий уменьшилось на 29% - с 3,6 тыс в январе-мае 2020 года до 2,6 тыс в 2021 году. В Днепропетровской области произошло на 27% меньше аварий на электросетях. Если в январе-мае 2020 году произошло 4,9 тыс аварий, то в 2021 году – 3,6 тыс. В Киевской области количество повреждений сетей сократилась на 10%: с 5,4 тыс. в прошлом году до 4,9 тыс. в 2021 году. В Запорожской области количество аварий уменьшилось с 1,3 тыс. до 590 аварий.

Достаточно большое количество аварий в Днепропетровской и Киевской областях в абсолютных величинах объясняется большой протяженностью электросетей в Днепропетровской и Киевской областях. Длина всех электролиний Днепропетровской области составляет 50,6 тыс. км. А Киевской области-50,8 тыс. км. Это самые длинные инфраструктуры электросетей в стране среди 28 территорий лицензионной деятельности операторов системы распределения.

Напомним, в 2021 было введено стимулирующее регулирование (RAB-тариф) для повышения уровня качества электроснабжения из-за снижения аварийности и продолжительности отключения (SAIDI).