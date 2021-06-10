Ректор Национальной музыкальной академии Украины им. Петра Чайковского, доктор философии, Посол Мира, украинский общественный деятель и ученый-культуролог Максим Тимошенко в программе Сергея Дойко «Личность» рассказал о финансировании музыкальной академии.

«Мы все делаем, и мы уже много сделали. Ну, конечно, еще очень много впереди. У нас очень много проблем. У нас еще есть общежитие. У нас были разные каналы, делали сюжеты... Как сами журналисты отмечают, что в принципе оно одно из лучших с точки зрения, что оно такое старое, что там аккуратно... Но! Мы понимаем... Что значит лучшее по нашим возможностям, которые есть в Украине? Оно должно быть лучшим по мировым уровням. И мы должны сделать общежитие для наших студентов... И сделаем!», - заявил он.

По словам Тимошенко, в музыкальной академии уже во многих аудиториях сделали условия на мировом уровне, но этого, по его мнению, мало.

«Мы дальше-дальше идем, не останавливаемся. Сейчас общежитие – это большая проблема. Потому что общежитие большое очень, там живут в том числе китайские студенты, в том числе наши студенты, из разных городов. Для меня важна работа со студентами. Я очень занимаюсь студентами, мы делаем и выплаты студентам. Это тоже копейки... Знаете, как в Киеве трудно жить, какие здесь цены на все и все такое. Ну мы как-то можем, и нам удается с командой сделать такие выплаты, которые ни один ВУЗ не делает в нашем государстве», - сказал ректор.

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