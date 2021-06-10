Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о нововведениях в пенсионной сфере, из-за которых часть граждан утратит право выйти на пенсию в 60 лет

Она сообщила, что согласно закону на пенсию можно будет выйти если: в 60 лет у вас есть 29 и более лет стажа; в 63 года у вас от 19 до 29 лет стажа; в 65 лет у вас от 15 до 19 лет стажа.

«В 2027 году состоится последний этап повышения требования к наличию стажа. И тут внимание: нужно иметь не менее 35 лет стажа для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Сейчас эта норма составляет 28 лет. И только в 2028 украинцы смогут получать пенсию независимо от возраста, но при наличии необходимого минимального стажа - в 40 лет», - рассказала Завальнюк.

Она отметила, что в Украине средняя продолжительность жизни, согласно официальным данным, в 2019 году составила 72 года: для мужчин она составляет 67 лет, а для женщин - 77. При этом журналистка сообщила хорошие новости от Государственной службы статистики, касающиеся роста продолжительности жизни украинцев.

«По данным ведомства Госстатистики, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни возросла. Так, например, в 1990 году она составляла 70 лет: 65 - для мужчин и 74- для женщин. Правда, отмечается также, что за последние 30 лет население страны сократилось почти на 10 млн человек», - говорит журналистка.

Она напомнила, что в 90-ые украинцев насчитывалось 52 млн, а в 2020 году - 41 млн 732,8 тыс. Но, отмечает Завальнюк, эти данные нельзя считать официальными, так как новая перепись населения пока не состоялась.

Напомним, Завальнюк рассказала, как анонимно пожаловаться на взяточников в Пенсионном фонде.

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