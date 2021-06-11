Политик, общественный деятель Геннадий Балашов в программе «Суть событий» на Знай.uа высказался о налоге на роскошь.

«Есть популистские вещи, которые нравятся населению. Потому что население у нас обычно думает, что налоги платит кто-то. Они не понимают, например, что когда предприниматель платит налоги, то он все налоги включает в цену товара. И когда конечным потребителем любого продукта является человек, он платит НДС, пошлины, налоги на доходы – все платит в товаре. Поэтому товар дорожает из-за налогов», - говорит политик.

По его словам, народ об этом не задумывается, и политики часто это используют и выступают с популистскими предложениями обложить все налогами, чтобы в бюджете было больше денег.

«Но народ должен себе задать вопрос: а если будет больше в бюджете – вам-то что? Если у государства будет больше денег – вам-то что? Потому что государство внушает: «государству нужны деньги». Народ верит. У государства будут деньги, но вам-то что? У государства были деньги, у государства есть деньги, но вас это не касается. Вас должно касаться одно – вы платите все эти налоги в цене или не платите. Поэтому непонимание людей пользуют политики», - сказал Балашов.

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