Такі персони як Янукович, Порошенко – це створення системи, вони – держапаратники, які скористалися привілеями і започаткували власні правила гри у бізнесі. Про це у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» розповів український підприємець, письменник і громадський діяч, експерт з питань податкової реформи Павло Себастьянович.
Вони всі з’явилися з держапарату, каже експерт.
«Ми всі повинні боротися за те, щоб змінити цей держапарат. А олігархи – це побічний ефект. Держапарат повинен вимагати від олігархів створювати такі підприємства, які потрібні державі. Олігархи паразитують на державі, значить, держава має право вимагати від них, що будувати. Це не є порушення якоїсь там свободи олігархів чи свободи великого бізнесу. Але якщо нам потрібен видобуток газу – ми можемо вимагати видобувати більше, ніж це відбувається зараз», - зазначає він.
За його словами, міф про те, що в усьому винні олігархи, відволікає увагу від держапарату до олігархів. А потрібно ремонтувати держапарат.
«Я вважаю, що епоха олігархів закінчилася з Януковичем. В часи Януковича був такий призов, як в армії кажуть: мобілізація, такий негативний відбір, коли до держапарату набрали всіх цих «донецьких», людей із характерним менталітетом. Цю традиція продовжив і Порошенко, коли до держапарату збираються люди, які просто рубають бабло», - робить висновок Себастьянович.
67-річного Бориса Мойсеєва насилу впізнали в обіймах Пугачової: "Боже, ось що значить інсульт"
Знехтувана "Холостяком" Юлія "Зайка" розповіла про таємну втечу з Заливако: "Коли вимкнулися камери..."
Розлучений Дзідзьо вразив Нікітюк вимогами свого райдера: "Слухай, якось не по-людськи"
Хвороба забрала життя знаменитого українського актора: перші подробиці
Торнадо пронеслося по Україні, з'явилися фото руйнувань: "Злетіли дахи і повалені дерева"
Нагадаємо, коли воно не влазить в той формат, на який сподівалися – про нього забувають, - Шаповал.
Також Politeka повідомляла, що Медведчук заявив, що незадоволений рішенням апеляційного суду і буде його оскаржувати