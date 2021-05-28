Такі персони як Янукович, Порошенко – це створення системи, вони – держапаратники, які скористалися привілеями і започаткували власні правила гри у бізнесі. Про це у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» розповів український підприємець, письменник і громадський діяч, експерт з питань податкової реформи Павло Себастьянович.

Вони всі з’явилися з держапарату, каже експерт.

«Ми всі повинні боротися за те, щоб змінити цей держапарат. А олігархи – це побічний ефект. Держапарат повинен вимагати від олігархів створювати такі підприємства, які потрібні державі. Олігархи паразитують на державі, значить, держава має право вимагати від них, що будувати. Це не є порушення якоїсь там свободи олігархів чи свободи великого бізнесу. Але якщо нам потрібен видобуток газу – ми можемо вимагати видобувати більше, ніж це відбувається зараз», - зазначає він.

За його словами, міф про те, що в усьому винні олігархи, відволікає увагу від держапарату до олігархів. А потрібно ремонтувати держапарат.

«Я вважаю, що епоха олігархів закінчилася з Януковичем. В часи Януковича був такий призов, як в армії кажуть: мобілізація, такий негативний відбір, коли до держапарату набрали всіх цих «донецьких», людей із характерним менталітетом. Цю традиція продовжив і Порошенко, коли до держапарату збираються люди, які просто рубають бабло», - робить висновок Себастьянович.

Нагадаємо, к оли воно не влазить в той формат, на який сподівалися – про нього забувають, - Шаповал .