Политолог Кость Бондаренко в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым заявил о том, что трехсторонний газовый консорциум не состоялся в 2011 году из-за ряда экономических и политических причин.

Кость Бондаренко отметил, что нельзя считать, что в 2011 году было последнее окно возможностей для создания трехстороннего газового консорциума.

“Это не последнее еще было окно. Дело в том, что в Европе постоянно напоминали о том, что они заинтересованы в том, чтобы инвестировать в трубу. Инвестировать в хранилища. Хотя уже к тому времени эксперты начали говорить о том, что хранилище, сама легенда, мифы о хранилище оказались слишком преувеличенными. Переоцененными”, - сказал Бондаренко.

По его словам, для 1990-тых годов хранилища были очень важными элементами стратегии экономической безопасности, в том числе, и общеевропейской. Но к 2010 году эксперты начали говорить о том, что мобильные и передвижные европейские хранилища могли бы полностью их заменить.

Он отметил, что консорциум не состоялся по ряду причин.

Популярные статьи сейчас

Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"

Внезапно не стало украинской певицы, болезнь оказалась сильнее: "Врачи диагностировали..."

Кадры страшного "ДТП" с Дорофеевой появились в Сети, авто рухнуло с моста: "Наденька..."

Зарядка для телефона уничтожила квартиру в Одессе: последствия пожара показали на видео

"Холостячка" Огневич выбрала для съемок первого эфира провальный образ: "Просто отвратительное платье"
Показать еще

“Все в совокупности. Я не думаю, что стоит говорить о жадности Януковича. На самом деле - Янукович торговался. Янукович хотел выторговать самые лучшие условия и преференции. Но если говорить о Европе: Европа не была готова в принципе в полном объеме к тому, чтобы начать инвестировать в этот консорциум. Тем более что он требовал серьезной модернизации, обновления, а значит - и очень больших средств”, - добавил политолог.

По его словам, в России не были уверены в целесообразности консорциума из-за политики Европы.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал о перспективе Украины по добыче газа.

Также Politeka сообщала, что случился мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места.