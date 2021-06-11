Политолог Кость Бондаренко в эфире программы “Культ Личности” с Русланом Бизяевым заявил о том, что трехсторонний газовый консорциум не состоялся в 2011 году из-за ряда экономических и политических причин.

Кость Бондаренко отметил, что нельзя считать, что в 2011 году было последнее окно возможностей для создания трехстороннего газового консорциума.

“Это не последнее еще было окно. Дело в том, что в Европе постоянно напоминали о том, что они заинтересованы в том, чтобы инвестировать в трубу. Инвестировать в хранилища. Хотя уже к тому времени эксперты начали говорить о том, что хранилище, сама легенда, мифы о хранилище оказались слишком преувеличенными. Переоцененными”, - сказал Бондаренко.

По его словам, для 1990-тых годов хранилища были очень важными элементами стратегии экономической безопасности, в том числе, и общеевропейской. Но к 2010 году эксперты начали говорить о том, что мобильные и передвижные европейские хранилища могли бы полностью их заменить.

Он отметил, что консорциум не состоялся по ряду причин.

“Все в совокупности. Я не думаю, что стоит говорить о жадности Януковича. На самом деле - Янукович торговался. Янукович хотел выторговать самые лучшие условия и преференции. Но если говорить о Европе: Европа не была готова в принципе в полном объеме к тому, чтобы начать инвестировать в этот консорциум. Тем более что он требовал серьезной модернизации, обновления, а значит - и очень больших средств”, - добавил политолог.

По его словам, в России не были уверены в целесообразности консорциума из-за политики Европы.

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