На сегодня обязательства, которые Украина взяла в рамках Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ) не соответствуют реалиям и требуют пересмотра.

Об этом на форуме «Украина 30. Экология» заявил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов, комментируя экологические обязательства Украины, взятые во время подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Наша задача - найти способ и путь, каким образом нам эти обязательства выполнить, но, хочу сказать что, те обязательства, которые мы взяли на себя в то время, сегодня немножко не соответствуют действительности. Потому что, проект плана готовился и фактически был предоставлен к рассмотрению energy community (энергетического сообщества – РЕД.) в 2012 г. На то время у нас еще не было войны, не было оккупированных территорий, у нас экономика развивалась несколько иным путем, и, в принципе, те нормы, которые попали в этот нацплан, на сегодня мы совершенно четко понимаем, их нужно пересматривать. Пересматривать именно с точки зрения ситуации, которая у нас сегодня сложилась», - отметил он.

По словам Немчинова, Минэнерго сейчас тщательно изучает вопрос пересмотра плана.

«Насколько нам нужно выполнять его в полном объеме, путем экологической модернизации? А не проще ли было бы заменить те блоки, которые у нас в плане подлежат экологической модернизации, новой экологической модернизацией? Возможно это будет гораздо лучше для экономики, гораздо лучше для экологии", - уточнил чиновник.

Он также отметил, что реализация Нацплана – это достаточно длительный и ценный процесс, приведя европейский опыт, где экологическая модернизация была реализована до того, как начал работать рынок электрической энергии, когда были возможны инвестиционные надбавки к тарифу, за счет чего такие модернизации проводились.

«После того как заработал в Европе рынок електичної энергии, много европейских стран перешли к процедуре оказания помощи для осуществления таких экологических модернизаций, потому что это достаточно ценные модернизации. Например, Германия потратила на экологическую модернизацию 19 млрд. евро, Польша - 11 млрд. евро, Чехия-7 млрд. евро. Если сопоставлять с размером генерации, то мы намного больше, чем Чехия и находимся на одном месте с Польшей», - заявил Немчинов, уточнив, что Украина сейчас находится только на начальном этапе этого пути.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал реализовать реформу, по которой промышленность сможет полностью модернизироваться и уменьшить выбросы через 10-12 лет. Гарант отметил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законы, которые позволят это сделать. Он также призвал не верите тем, кто говорит, что промышленность можно реформировать только за 1 год.