Какую роль в нынешних политических раскладах играет Совет национальной безопасности и обороны Украины? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко

«Согласно Конституции, СНБО является координационным органом, а не только консультативным. Это единственный орган при президенте, который прописан в Конституции – ведь там нет ни Офиса президента, ни Офиса реформ, ни других подобных органов. Его статус был прописан там по инициативе первого секретаря СНБО Владимира Горбулина, который уже тогда понимал важность этого института. Однако те решения, которые сейчас принимает СНБО, не предусмотрены ни Конституцией, ни законами. Если события и дальше продолжат развиваться в этом же направлении, то нам понадобится новая редакция закона о СНБО. Нужно будет подробно расписать, что это за орган и чем он занимается, а сейчас у него таких полномочий нет», - считает гость программы.

Он признаёт: нужно учитывать, что сейчас идёт война, но ведь действия на случай войны тоже расписаны в законах.

«Полномочий на действия против олигархов у СНБО по закону точно нет. Более того, мы уже сейчас имеем проблему. Она состоит в том, что против крупных коррупционеров ввели санкции – а сейчас они снова работают на своих местах. Прошёл месяц, а никаких аргументов против них не привели. Ведь нельзя просто сделать какое-то заявление, ничем его не подкрепляя. Дальше будут судебные процессы, которые эти люди выиграют. Вот и с олигархами будет точно так же», - прогнозирует Николай Томенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказал о том, какую поддержку в обществе имеет проект закона о деолигархизации.

Также Томенко призвал узаконить девиз «Слава Украине! Героям слава!» как государственный.