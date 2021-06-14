Военный эксперт Юрий Кочевенко в эфире программы “Что дальше” с Екатериной Павловой на канале “Знай24” рассказал, что нам дает план действий по членству в НАТО.

“ПДЧ — это конкретный план действий, который имеет то, что называется дедлайны. На этом этапе вы должны выполнить это, на этом этапе это. Это более дисциплинирует. В первую очередь, нашу политическую элиту, наш государственный аппарат. Что вот, есть то, что нужно делать. Когда этих дедлайнов нет, то задачи все равно остаются, но необходимость их выполнения — она ниже. И продвигается это только в тех сферах, где сами чиновники или офицеры, если это речь идет о вооруженных силах, убеждены в необходимости таких изменений”, - сказал Юрий Кочевенко.

Он отметил, что многие украинские офицеры прошли подготовку в высших учебных заведениях стран НАТО. Для них НАТО очень важно.

“Это то, чего мы не имели все предыдущие 30 лет независимости. Когда как раз в вооруженных силах курс на сближение с НАТО вызывал наибольшее сопротивление… Это были как раз выпускники старой советской школы с довольно тесными связями с Россией… На данный момент эту ситуацию удалось переломить. Сотрудничество с НАТО в рамках этого диалога дает возможность обмена этим опытом. Привлечения их инструкторов, их специалистов к нам. Обучение наших офицеров, участие в различных мероприятиях и учениях у них”, - добавил Кочевенко.

По его словам, это лучшие мировые модели, которые исторически доказали свою эффективность. Если Украина двигается в сторону демократии, то не нужно ничего изобретать, стоит взять за основу стратегию НАТО.

Как сообщала Politeka, Чаплыга отметил, что у нас нет консенсуса по ПДЧ.

Также Politeka сообщала, что Корчилава заявил, что консенсус в НАТО означает, что все страны, входящие в НАТО, должны быть согласны принять новых членов.