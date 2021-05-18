Отримання ПДЧ в НАТО - це дуже складна процедура, оскільки НАТО є консенсусною організацією. Таку важливу тему обговорив колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава з експертом з міжнародної та внутрішньої політики Юрієм Романенко у програмі «Романенко бесіди» на Youtube .

«Консенсус в НАТО означає, що всі країни, що входять в НАТО, повинні бути згодні прийняти нових членів. На сьогоднішній день з питання прийняття України і Грузії в НАТО повного консенсусу не існує, є різночитання і розбіжності. Єдиний момент на чому можна ці політичні протистояння переламати - це коли політична і військово-політична система будуть знаходиться на такому рівні, що не викликатимуть питань», - підкреслив він.

Корчілава сказав, що тоді політичні лідери тих чи інших країн не зможуть маніпулювати цим питанням. Якщо зараз підійти до моменту обговорення ПДЧ для України, то, за словами Корчілави, маніпулювати неготовністю України вступати в європейські структури будуть всі, тому що немає сенсу давати ПДЧ країні, яка військово та військово-політично не готова.

«Україну якщо і будуть приймати в НАТО і ЄС, то будуть приймати тоді, коли вона зможе серйозно посилити ці обидві організації. А коли в світі є певні проблеми ще більше послаблювати ці організації ніхто не буде. Тим більше, що зараз в самому НАТО існує ряд аспектів, один з яких - це Німеччина, яка не хоче збільшувати кількість фінансів на утримання і багато інших аспектів, які важливі», - резюмував він.

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