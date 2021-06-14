В 2019 году произошло резкое укрепление национальной валюты за счет конъюнктурных факторов

Такую тему раскрыл эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Укрепление гривны произошло за счет притока спекулятивного финансового капитала, в том числе с пирамид ОВГЗ в Украину заходят спекулятивные ресурсы нерезидентов, которые вкладывают свои деньги в наши облигации внутреннего государственного займа, соответственно, от этого гривна укрепляется», - подчеркнул он.

Кущ заявил, что в добавок к этому наблюдается благоприятная конъюнктура на внешних рынках на наш сырьевой экспорт, это приводит к тому, что номинальный ВВП в гривнах и номинальная зарплата в гривнах растет за счет инфляций. С другой стороны, гривневый эквивалент валового продукта и зарплаты, считает он, увеличивается, потому что сохраняется стабильность курса национальной валюты.

«При этом стабильность гривны сохраняется, потому что в Украину приходят спекулятивные деньги нерезидентов и второй фактор - это высокие цены на наш сырьевой экспорт. Таким образом получается, что у нашей валютной стабильности и роста валютного эквивалента зарплат и экономики в основе этого роста находятся не структурные факторы, а конъюнктурные», - резюмировал он.

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Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что первая модель стратегии инвестора - это построение супермаркета.