В 2019 году произошло резкое укрепление национальной валюты за счет конъюнктурных факторов Такую тему раскрыл эксперт и экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» на YouTube.

«Укрепление гривны произошло за счет притока спекулятивного финансового капитала, в том числе с пирамид ОВГЗ в Украину заходят спекулятивные ресурсы нерезидентов, которые вкладывают свои деньги в наши облигации внутреннего государственного займа, соответственно, от этого гривна укрепляется», - подчеркнул он.

Кущ заявил, что в добавок к этому наблюдается благоприятная конъюнктура на внешних рынках на наш сырьевой экспорт, это приводит к тому, что номинальный ВВП в гривнах и номинальная зарплата в гривнах растет за счет инфляций. С другой стороны, гривневый эквивалент валового продукта и зарплаты, считает он, увеличивается, потому что сохраняется стабильность курса национальной валюты.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Куща, что первая модель стратегии инвестора - это построение супермаркета.