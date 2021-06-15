В эфире программы «Таран VLOG» политолог Виктор Таран рассказал, как выход из партии Сергея Притулы повлияет на «Голос» и происходит ли на самом деле сейчас в партии распад.

Он отметил, что в результате заявления Притулы о выходе из партии некоторые из руководителей местных ячеек «подали голос».

«Те, кто остались в партии, в свою очередь утверждают, что самоотвод Притулы спас партию от рейдерского захвата. Правда, при этом сторонники Киры Рудик прямо не уточняют, о ком идет речь. Впрочем очевидно, что имеется в виду Притула и его сторонники», - говорит Таран.

Он напомнил, что Притула даже не был членом ни одного руководящего уставного органа «Голоса». И пока мы не наблюдаем массовых выходов из партии, ни народных депутатов, ни низовых из ячеек, то есть мы не видим классических процессов, которые бы говорили о распаде, добавляет политолог.

«По мнению сторонников Притулы, такое малое количество членов дало возможность руководству для манипуляций во время проведения последнего съезда. Кстати, на конец прошлого года оказалось, что у "Голоса" меньше тысячи партийцев по Украине. Это нонсенс для партии, которая имеет свою парламентскую фракцию и региональные ячейки. И тем более для партии, которая постоянно призывает к обновлению и исповедует принципы социальных лифтов», - говорит Таран.

Впрочем, отмечает политолог, у каждого действия есть последствия: 850 тисяч сторонников "Голоса", которые за него голосовали, будут думать, дальше поддерживать политсилу или идти за Притулой и его новым проектом. По мнению Тарана, в действиях Киры Рудик и ее сторонников не стоит искать подтекстов: они просто решают тактические задачи своей партии, основная из которых - удержать фракцию в парламенте и местных советах. Такой подход, считает политолог, позволяет получать им и их спонсорам за лояльность или голосования различные дивиденды.

«Очевидно, судьба, которая постигла Голос довольно типична для молодых партий в Украине. Такое уже было с Демальянсом, Силой людей и другими, названия которых уже никому ни о чем не скажут. И тут возникает вопрос: возникнет ли и когда возникнет у общества новый запрос на молодую и незаангажированную либеральную партию. И получит ли эта партия достаточный кредит доверия», - отметил Таран.

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