Для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода необходима финансовая стабилизация рынка электроэнергии. Об этом 14 июня во время совещания по подготовке к новому отопительному сезону сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Министр также отметил проблемы, которые стоят именно этого осенне-зимнего периода. "Речь идет об автономной работе объединенной энергосистемы Украины, которая необходима для дальнейшего решения относительно синхронизации в 2023 году с европейской энергосистемой. Мы не имеем права допустить ситуацию, когда мы не сможем обеспечить государство энергоносителями. Своевременная подготовка к синхронизации с ENTSO-E – это ключевая задача, которая стоит перед нами», – подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщали в общественном союзе «Первая энергетическая Ассоциация Украины», Украина не сделала из предыдущего ОЗП работу над ошибками, что грозит несбалансированностью и нестабильностью энергосистемы, ставит под угрозу полноту и качество запланированных ремонтов производителями электроэнергии, накопление топлива на складах и другие вопросы подготовки к ОЗП.

По мнению экспертов, решить эти проблемы возможно, но нужно устранить ключевые причины, которые создают огромные финансово-экономические дисбалансы на рынке электроэнергии. Так, в частности, только за последние 2 года государство, в лице НЭК «Укрэнерго», задолжало генерирующим компаниям за услуги на балансирующем рынке около 11 млрд. грн., из-за чего основные производители электроэнергии инициировали судебные процессы.