Журналист, сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко в своей программе «Романенко. LIVE» рассказал, как расценивать звонок президента США Джо Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому

«То, что Байден позвонил Зеленскому – здесь еще нет никакого взрослого результата. Взрослый результат будет тогда, когда мы увидим взрослые какие-то договоренности. Ну, например, договор по предоставлению гарантий безопасности со стороны США – вот это будет взрослый результат. Пока что относительно Украины есть только болтовня», - говорит эксперт.

Также он объяснил, почему Байден не будет проводить совместную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным после их встречи.

«Это связано с тем, что говорят многие аналитики. Что Байден находится в достаточно старом возрасте, когда ему лучше работать с проработанной повесткой, и чтобы не было каких-то неожиданностей. А во-вторых, что Байден не хочет, чтобы неприятные вопросы, которые могут прозвучать относительно Путина, создали неприятную ситуацию, которая может отложить отпечаток на отношения с Россией», - сказал Романенко.

«Байден двигается в точно такой же логике. Зачем лишний раз рисковать своими отношениями, когда лучше просто, скажем так, выдержать паузу какую-то, и тем самым не дать возможности появиться новой проблеме», - резюмировал журналист.

Ранее Politeka сообщала, что Кочевенко посоветовал Украине искать союзников в НАТО.