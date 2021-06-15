В программе «Что дальше?» с Екатериной Павловой на канале «Знай24» военный эксперт Юрий Кочевенко объяснил, почему Украину не хотят взять в НАТО

«Когда мы говорим, что Украина не выполнила все домашние задания или все стандарты – это лукавство», - убежден гость программы. Он объясняет, что НАТО вполне могло бы проигнорировать несоответствие Украины определенным стандартам, если бы хотело.

Кочевенко напоминает, что все решения в НАТО принимают консенсуально, то есть достаточно одного только голоса против, чтобы заблокировать решение. Следовательно, говорит он, стоит обратить внимание на пророссийские силы, которые всеми способами тормозят вступление Украины в НАТО Эксперт отмечает, что российское лобби работает в ряде стран-членов Альянса, например, в Германии, Италии и Франции. Он конкретизирует, что это в том числе и участники крупного бизнеса, и медиа, и журналисты, и эксперты - они влияют на решения государства.

«Когда не нужно чего-то сложного, а достаточно просто оттянуть, не согласиться – то тут и у нас, и у Грузии, потому что мы в одной связке, у нас возникают проблемы. И даже дело не в той статье устава НАТО, которая якобы говорит о том, что не может страна, которая имеет территориальные проблемы, претендовать на членстве в альянсе», - рассуждает гость программы.

В то же время Кочевенко отмечает, что нет столь жесткого правила территориальных проблем, чтобы его никак нельзя было обойти. По его мнению, все дело в противодействии РФ, для которой Украина в НАТО - это буквально ночной кошмар.

Напоминаем, Кочевенко рассказал, чего ожидать от встречи президентов РФ и США.

Ранее Politeka сообщала о том, что Кочевенко рассказал, для чего Украине план действий по членству в НАТО.