Судьба Украины во многом определяется отношениями между США и Китаем. Каковы сейчас эти отношения? Своё мнение в программе «Романенко. LIVE» высказывает политолог Юрий Романенко

«Китай стал для США проблемой, и они начали думать, как эту проблему решить. Они стали выстраивать систему союзов, как в Юго-Восточной Азии, так и в Африке, и на Ближнем Востоке – для того, чтобы сдерживание Китая приобрело более системный и более эффективный характер. Естественно, Россию в Вашингтоне в этой ситуации рассматривают как возможный противовес Китаю – точно так же, как когда-то сам Китай рассматривали как противовес СССР. Китай для США более опасный соперник, чем Россия, которая хоть и имеет ядерное оружие, ведёт себя нагло и начала войну с Украиной, но нужна как балансир», - говорит политолог.

Он отметил, что мировая политика – вещь очень циничная, напомнив слова одного из британских государственных деятелей о том, что у Великобритании нет постоянных друзей и постоянных врагов, но есть постоянные интересы.

«Всё определяется тем, каков твой сегодняшний интерес, а он постоянно меняется. Так ведёт себя любая великая держава. В этой логике для Штатов сегодня было бы выгодно перетянуть Россию на свою сторону и исключить возможность её союза с Китаем. Тогда Россия станет проблемой для Китая, и ему придётся тратить ресурсы на решение этой проблемы», - считает Юрий Романенко.

Ранее, как сообщает Politeka, он заявил, что встреча Зеленского и Байдена никак не могла бы сорваться из-за увольнения Коболева.

Также Романенко призвал сделать приговор Петру Порошенко наглядным уроком для всех властолюбцев.

https://youtu.be/oQSiSFCJMwY