В переговорах между Байденом и Путиным в первую очередь надо следить за тем, чего они не скажут. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев журналистке Любови Завальнюк в студии Руслана Бизяева на проекте «Развилка» на YouTube.
«Будет официальная повестка дня, будет официальное коммюнике и две разные пресс-конференции, но мне интересно, что они не скажут. Если мы внимательно проанализируем, то в интервью Путина NBC было четко и однозначно сказано, что является компромиссом, а что нет», - акцентировал он.
Бизяев сказал, что если мы посмотрим на последнее заявление Байдена, то понятно, что для него эта встреча имеет ключевое значение в рамках возвращения США в качестве лидера коллективного Запада. Стоит обратить внимание, уверен он, на специфику так называемой «сосисочной» войны между Британией и Европейским союзом.
«Байден однозначно поддержал ЕС, вызвав волну негодования не свойственную британской дипломатии в публичной плоскости, с посылом Байдену не лезть в их огород. Пока что администрация Байдена не может воевать на всех фронтах, им нужно перемирие с Путиным, а какое и на каких условиях, и как это будет касаться Украины мы скорее всего не увидим по словам», - сказал он.
Бизяев считает, что мы все увидим по делам. И увидим в ближайшие несколько месяцев, уверен он, в первую очередь, что будет с Минским процессом.
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«И что будет с миссией МВФ, так как это миссия США», - резюмировал он.
Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что Путин как никто другой понимает, что такое НАТО, и как они держат свое слово.
Также ранее Бизяев рассказывал о добыче украинского газа.