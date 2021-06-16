Украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» заявил, что у Украины нет общего будущего с Россией. По словам эксперта, Украина точно будет двигаться в европейском направлении.
«Есть ли в будущем Украины Россия? Есть – как сосед, но как сосед отставший, с которым существует жесткая граница вместе с войсками НАТО. Мы выбрали другой цивилизационный путь. Сегодня кого не спроси – ты хочешь жить в будущем европейском или в кремлевском? Любой здравый человек скажет – давайте лучше в европейском», - отметил Балашов.
По словам Балашова, мы давно еще пришли к понятию, что Россия не будет сопутствовать нам в будущем, ведь мы будем стремиться к европейской жизни.
«Что мы сейчас делаем, чтобы быть европейцами? С одной стороны, украинцы расслабились – «Моя хата с краю, кто-то за нас всё это сделает, всё это порешает». И когда нам говорят: «Да, порешают за вас – вы будете европейским государством, и всё население выедет в Европу», - отметил Балашов.
Как отметил Балашов, Украине нужно развить свое государство, чтобы люди не выезжали, а наоборот завлекались сюда, потому что европейское будущее может означать, что народ массово начнет выезжать в Европу. По его словам, либертарианская система способна развить Украину, чтобы предотвратить эту проблему.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
"Бурак, пожалуйста!": последние минуты жизни погибшей в Турции украинки снимали на видео
Новый сезон "Танців з зірками", украинцы взбунтовались против Кухар: "Пусть самовыражается в опере"
"Пронесся смерч и обрушился ливень": непогода разбушевалась в Украине, кадры разрушений
"Конструкция весила почти тонну": балкон с "огородом" рухнул в Харькове, кадры ЧП
Напомним, Politeka публиковала мнение Балашова, что для Украины выработана идеальная либертарианская модель.
Ранее на Politeka Балашов заявил о необходимости контрактной армии.