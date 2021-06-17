Директор Национального института стратегических исследований, украинский философ и политолог Андрей Ермолаев рассказал о геополитических трансформациях, которые совершаются на наших глазах. Беседа произошла в программе «Культ личности» политолога Руслана Бизяева

«Мы входим в реальный мир третьей глобализации. Ранее был очевиден один полюс: или великая Британия, хозяйка морей и континентов, либо гегемон – Соединенные Штаты, технологический, политический, военный, идеологический лидер. Как в Древнем Риме, они решали, кого считать варваром, а кого вовлекать в свое пространство. А вот какой будет глобализация многополярная – пока еще не очевидно. Американский век завершается на наших глазах. Мы видим только первые контуры нового мира, который разворачивается очень динамично», - рассуждает он.

Политолог объяснил, какие ценности будут характерны новой глобализации.

«Многополярная глобализация предполагает ту же открытость, ту же прозрачность мира, но с огромным количеством новых, пока еще нам неведомых ограничений и условностей. Во-первых, потому что центры принятия решений и влияния на процессы развития – и планетарного, и экономического, и индивидуального – будут предлагать свои стратегии, исходя не только из свои собственных государственных или блоковых интересов, но и исходя из интересов свои гипотетически привлекаемых участников и союзников», - говорит Ермолаев.

«Мне кажется, Украина по-прежнему остается, скорее, ведомой. Скорее, не просто объектом, а предметом препарирования и трансформации незаметно для нас самих», - делает вывод политолог.

Напомним, Ермолаев предупредил, что в Украине может начаться война элит.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев заявил, что власти постараются держать баланс и не допускать земельных монополий.