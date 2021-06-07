Філософ, політолог Андрій Єрмолаєв у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» попередив, що в Україні може початися війна еліт.

«Початок війни еліт може супроводжуватися, звичайно, і звичними для нас інвестиціями в бурхливі соціальні процеси – ґрунт для цього є. Тут і перезрілі соціальні питання, пов'язані з ЖКГ, падінням доходів людей, негараздами, пов'язаними зі стабільністю роботи...», - говорить експерт.

За його словами, за останні 10 років Україна отримала дуже специфічний досвід.

«Результатом якого багато в чому і стала нова автократія. Для того, щоб стало можливим, щоб Україною управляли не правовими способами, оголошуючи від імені бюрократа Данілова, що «ці хороші, ці погані; це загроза, це не загроза», і суспільство це з'їдало... Необхідно було пройти цикл від вуличних цих гойдалок «Україна без Кучми»... Двох революційних петель, кожна з яких закінчувалася дуже сумнівним політичним результатом і прийняттям цього результату», - сказав Єрмолаєв.

Він зазначив, що частина українського суспільства отримала досвід участі в силовому тиску.

«Ще менша частина, але отримала досвід і активної фізичної участі: стрільби, використання зброї. А та частина, яка була в пасиві, отримувала цей досвід як досвід виживання. Люди навчилися знову мовчати, знову терпіти... Багато людей освоїли практику вискакування з ситуації», - констатує політолог.

Єрмолаєв додав, що якщо 10-15 років тому переважна більшість українців навіть не допускала думки покинути країну, то зараз це стало нормою.

«Грубо кажучи, нормально використовувати країну як територію, де держава не важлива, а важлива тільки твоя особиста доля і особистий інтерес. І це соціальний досвід, що нормує наше життя. А значить, переважає що? Інстинкти виживання, особистий інтерес і волюнтаризм, який сильніше став закону, сильніше розуму і сильніше якоїсь спільної доцільності», - стверджує філософ.

Експерт припускає, що Україну чекає щось «гірше і складніше», ніж третій або четвертий Майдан.

«Гірше тому, що спирається ось цей негативний досвід переворотів, потрясінь з поганим результатом і новими навичками і звичками людей, які сформовані. Людей так вже не обдуриш, як на початку 2000-них. І з освоєнням технологій, які самі по собі є таким боєприпасом вибухонебезпечним. Це маніпуляції, пов'язані з нашою карнавалізованою, театралізованою політикою», - резюмував він.

Раніше Politeka повідомляла, що Бізяєв заявив, що влада намагатиметься тримати баланс і не допускати земельних монополій.

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