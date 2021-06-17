Накануне встречи с Байденом Путин дал интервью, в котором двадцать минут говорил об Украине. Такую тему обсудил политический аналитик, эксперт Руслан Бизяев с журналисткой Любовью Завальнюк в программе «Суть событий» на YouTube.

«Путин до этого интервью не высказывался так комплексно и долго об Украине, были высказывания больше фрагментарно по ситуации с Крымом, Донбассом, о том, как в Кремле видят развитие внутренней политики в нашей стране. И, действительно, Путин дал первое большое, целостное интервью, которое несло в себе несколько месседжей к Украине», - подчеркнул он.

Бизяев сказал, что месседж первый звучал так, что на данный момент при такой повестке дня нам говорить с Украиной не о чем. Второе, озвучил он, если Украина поменяет повестку дня, тогда мы будем говорить о перезагрузке отношений наших стран. Момент третий состоит в том, что если Украине что-то пообещали о вступлении в НАТО, подтвердил он, об этом можно забыть, потому что Россией будет сделано все возможное, чтобы этого не произошло.

«Самое на мой взгляд важное - это четвертое, что в России тоже начинаются определенные процессы изменений. Медленно, но неумолимо меняется подход к освещению событий. Очевидно, в России готовятся к каким-то глобальным геополитическим сдвигам, и они не хотят, чтобы Украина в их концепции была постоянной проблемой. После парламентских выборов будет видно, насколько РФ готова перезагружаться и в какой концепции», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, что Байден однозначно поддержал ЕС, вызвав волну негодования не свойственную британской дипломатии.