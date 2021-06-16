У переговорах між Байденом і Путіним в першу чергу треба стежити за тим, чого вони не скажуть. Про це розповів політолог Руслан Бізяєв журналістці Любові Завальнюк у студії Руслана Бізяєва на проєкті «Розвилка» на YouTube.

«Буде офіційна повістка дня, буде офіційне комюніке та дві різні пресконференції, але мені цікаво, що вони не скажуть. Якщо ми уважно проаналізуємо, то в інтерв'ю Путіна NBC було чітко і однозначно сказано, що є компромісом, а що ні», - акцентував він.

Бізяєв сказав, що якщо ми подивимося на останню заяву Байдена, то зрозуміло, що для нього ця зустріч має ключове значення в рамках повернення США в якості лідера колективного Заходу. Варто звернути увагу, впевнений він, на специфіку так званої «сосисочної» війни між Британією і Європейським союзом.

«Байден однозначно підтримав ЄС, викликавши хвилю обурення не властиву британській дипломатії в публічній площині, з посиланням Байдену не лізти в їх город. Поки що адміністрація Байдена не може воювати на всіх фронтах, їм потрібне перемир'я з Путіним, а яке і на яких умовах, і як це буде стосуватися України ми швидше за все не побачимо за словами», - сказав він.

Бізяєв вважає, що ми все побачимо по справах. І побачимо в найближчі кілька місяців, впевнений він, в першу чергу, що буде з Мінським процесом.

«І що буде з місією МВФ, тому що це місія США», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Бізяєва, що Путін як ніхто інший розуміє, що таке НАТО, і як вони тримають своє слово.

Також раніше Бізяєв розповідав, про видобуток українського газу.